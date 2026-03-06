Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre 09 Mart Pazartesi günü Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı FIFA Kokartlı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'a bu maçta Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş oldu. Cihan Aydın bu sezon Kayserispor’un Çaykur Rizespor’u 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.

9 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Trabzonspor maçı saat 20.00’de başlayacak.