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Spor Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor-Trabzonspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kayseri-Trabzonspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 08:52:00 -
Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları 10-11 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Futbolseverler ise Kayserispor-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor-Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor-Trabzonspor maçı A Spor'dan naklen yayımlanacak. Turu geçen takım adını finale yazdıracak.

Tramvaylar ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçında tramvay ulaşımının ücretsiz olacağını bildirdi.

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