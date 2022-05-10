Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kayserispor-Trabzonspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kayseri-Trabzonspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları 10-11 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Futbolseverler ise Kayserispor-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor-Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor-Trabzonspor maçı A Spor'dan naklen yayımlanacak. Turu geçen takım adını finale yazdıracak.
Tramvaylar ücretsiz
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçında tramvay ulaşımının ücretsiz olacağını bildirdi.