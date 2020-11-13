  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz"
Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz"

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı: - "Samet Hocayla birlikte yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyorum." - "Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:01:19 -
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz"

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor'a yeni bir başlangıç için geldiğini belirterek, "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz." dedi.

Aybaba, kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aybaba, Kayserispor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlar ve bazı bireysel sorunlar var. Bunları çözmeye başladık. Ligin daha başındayız." diye konuştu.

Takım içi organizasyonlarla ilgili de bazı değişiklikler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu değişikliklere kaptanlık değişimiyle başladıklarını söyledi.

Aybaba, "Bugün kaptan Hasan Hüseyin Acar'la görüştüm ve üzerindeki baskının takım kaptanlığından olup olmadığını sordum. Kendisi de gayet samimi bir şekilde baskının kaptanlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun ardından Cristian Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım." dedi.

Takımından ve oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde sonuç almamız lazım. Daha önce göreve geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 kez soyunma odası toplantısı yapmamıza rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu gelişimde hiçbir oyuncu benim odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış ve oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Şimdi iyi oyuncularımız, genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bunların hepsinden faydalanarak Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz."

Başkan Gözbaşı ise ligin ilk haftalarında şanssızlıklar yaşadıkların belirtti.

Samet Aybaba ile birlikte şansızlıkları şansa çevirmek istediklerini aktaran Gözbaşı, "Samet hocanın daha önceki gelişi ve gidişiyle ilgili eleştiriler yapılıyor. O dönemler gerçekten ortada bir takım yoktu. O yüzden hocamızın bu konudan dolayı yıpratılmasını ben doğru bulmuyorum. Bu konuyu burada kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık birlikte olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Zorluklardan bahseden bir başkan olarak görünmek istemediği için yaşadığı bir çok zorluk hakkında konuşmadığını belirten Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Hocamızla birlikte daha önce yaşanan her şeyin tamamen kapanmasını istiyorum. Çünkü kulüp benim değil, şehrin kulübü. Bir yıldır zorlukların üstesinden gelip kulübü yönetmeye çalışıyorum. Lige şanssızlıkla başladık. Bayram hocayla anlaştık olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Samet hocayla birlikte yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Samet Hoca'nın gelişiyle birlikte kulüpte bazı değişikliler olacak. Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak. Zaten kendisinin kalabalık bir ekibi var. İnşallah bundan sonra olumlu haberlerle, güzel gelişmelerle keyifle maç izleyeceğimiz günlerde bir araya geliriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler
Dünya

Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri yakıyor.
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay