Kayserispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, bugün İstanbul'da karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Yukatel Kayserispor, 14 yıllık kupa hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu organizasyondaki ilk ve tek finalini 2007 - 2008 sezonunda oynamıştı. Kayseri ekibi, penaltı atışlarıyla Gençlerbirliği'ni yenerek kupaya uzanmıştı. Demir Grup Sivasspor ise bir ilki yaşamak için mücadele edecek. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Yukatel Kayserispor'u mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez kupada mutlu sona ulaşacak. Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, İbrahim, Abdülkadir, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradelş, Yatabare