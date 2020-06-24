  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:15:53 -
Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

Futbolcular hazırlıklarını fitness antrenmanı ile sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı