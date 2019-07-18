0553 313 94 23

Kayserispor sezona evinde başlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 Sezonundaki ilk maçını sahasında oynayacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
Kayserispor sezona evinde başlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 Sezonundaki ilk maçını sahasında oynayacak.


İstanbul’da gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor’un maç takvimi belli oldu. Sezona sahasında Alanyaspor ile start verecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, sezonu da sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı ile noktalandıracak.


Fikstür çekiminde İstikbal Mobilya Kayserispor’u temsil eden yönetici Muhammed Ali Temel, hedeflerinin geçen sezondan daha başarılı bir dönem geçirmek olduğunu söyledi. Bu sezon yeni bir kadro kurduklarının altını çizen Temel, “Fikstür, tüm takımlara hayırlı olsun. Yine hakedenin şampiyon olduğu bir sezon olsun. Kayserispor olarak biz de ligin üst sıralarını hedefliyoruz. Lige de sahamızda başlayacağız. Bu bir avantaj. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak için takımımız kamp çalışmalarını sürdürüyor” dedi.


16 Ağustos 2019’da başlayacak olan Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor’un 17 haftalık ilk yarı fikstürü şöyle:


1.Hafta Alanyaspor


2.Hafta Ankaragücü (D)


3.Hafta Galatasaray


4.Hafta Antalyaspor (D)


5.Hafta Denizlispor


6.Hafta Konyaspor (D)


7.Hafta Göztepe (D)


8.Hafta Kasımpaşa


9.Hafta Y.Malatyaspor (D)


10.Hafta Fenerbahçe


11.Hafta Gençlerbirliği (D)


12.Hafta Sivasspor


13.Hafta Beşiktaş (D)


14.Hafta Ç.Rizespor


15.Hafta G.Gaziantep (D)


16.Hafta M.Başakşehir


17.Hafta Trabzonspor (D)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Lösemi hastası çocuğun kalecilik..
    3. Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan..
    4. Geleceğin iş gücü potansiyeli burada
    5. Konyaaltı jandarmasından zehir..
    6. ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave..
    7. Deri sektöründe büyük işbirliği start..
    8. Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç..
    9. Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
    10. Değer veren Üniversite’den müjdeli..
    11. Japonya’da animasyon stüdyosunda..
    12. BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir..
    13. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    14. Asya borsaları
    15. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    16. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    17. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    18. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    19. Duyan şaşıp kalıyor! Burada evler 6..
    20. Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40..
    21. Bilim ve Teknoloji Konferansı..
    22. Diş eti hastalıklarından kurtulmak..
    23. Siirt'te teröristlere ait silah ve..
    24. Seyir halindeki otomobilin motor..
    25. Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne..
    26. ABD Suudi Arabistan’a yüzlerce asker..
    27. Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve..
    28. Basketbolculara moral yemeği
    29. Pentagon’un skandal F-35 kararı..
    30. Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’