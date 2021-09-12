Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti
Süper Lig'in 4. hafta maçında Yukatel Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 12. dakikasında İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan topa Kayserispor'lu oyuncular dokunamadı. Defans topu son anda uzaklaştırdı.
22. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
33. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Thiam'ın uzun pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere gitti. 1-0
50. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında top ceza sahası içinde bulunan Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın zayıf vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
52. dakikada topla buluşan Gökhan Sazdağı, ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Gökhan'ın vuruşu kaleci Ertuğrul'dan oyun alanına tekrar döndü.
63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Attamah'ın ters vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
69. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Jorgensen'in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.
81. dakikada Mane'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta İlhan Parlak'ın zayıf vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
90+2. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Fernandes, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçtikten sonra çevirdiği topa boş pozisyonda Cardoso dokundu. Top ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.