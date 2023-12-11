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Spor Kayserispor, Recep Uçar'la yükseklere uçuyor!
Spor

Kayserispor, Recep Uçar'la yükseklere uçuyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 21:08:00 -
Kayserispor, Recep Uçar'la yükseklere uçuyor!

Sezona transfer yasağıyla başlayan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve başlamasıyla çıkışa geçerek puan cetvelinde 3. sıraya kadar yükseldi.

Transfer yasağı nedeniyle geçen sezon kadrosuna takviye yapamadan ligi tamamlayan Kayseri temsilcisi, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

2023-2024 sezonuna da transfer yasağı nedeniyle sıkıntılarla başlayan Mondihome Kayserispor, yasağın kalkmasının ardından transferin son günü Aylton Boa Morte, Onurcan Piri, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Transferlerin geç kalması nedeniyle lige istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 4 haftada 6 puan toplayabildi. Çağdaş Atan'ın görevi bırakmasının ardından ligin 5. haftasından itibaren takım teknik direktör Recep Uçar'a emanet edildi.

Uçar yönetiminde çıkışa geçen ve üst üste galibiyetler alan Kayserispor, 11 haftada 23 puan toplayarak sıralamada üçüncülüğe kadar yükseldi.

Ligde 7 maçtır yenilmiyor
Ligin ilk haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk eden Kayseri ekibi, karşılamadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
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İkinci haftada deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, 3. haftada konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi evinde 2-0 mağlup etti.

6. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Kayserispor, 7. haftada ise evinde Rams Başakşehir FK ile 0-0'lık skorla puanları paylaştı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Kayseri temsilcisi, ardından sırayla Çaykur Rizespor'u 3-1, Atakaş Hatayspor'u 2-1, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı ise 4-3 yenerek galibiyet serisi yakaladı.

13. haftada ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor ile evinde 1-1 berabere kalan Kayserispor 14. haftada deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 ve dün de Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Mondihome Kayserispor, 15 haftanın geride kaldığı ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 29 puanla 3. sırada yer alıyor.

İç sahada 18 puan topladı
Geride kalan periyotta 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren ve kalesinde 14 gol gören Kayseri temsilcisi, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü de görmedi.

Sarı-kırmızılar, iç saha maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.

Gollerde Thiam imzası
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Senegalli forvet Mame Thiam, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti. Thiam, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 11 kez gol sevinci yaşadı.

Thiam'ı 3 golle Portekizli sağ kanat oyuncusu Aylton Boa Morte takip etti.

 

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