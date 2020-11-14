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Spor Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
Spor

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:06:01 -
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: "Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teknik direktör Samet Aybaba'nın takımı toparlayacağına inandığını söyledi.

Özhaseki, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, HES Kablo Kayserispor'un başkan Berna Gözbaşı ile birlikte iyi bir ivme yakaladığını kaydetti.

Gözbaşı'nın zor bir dönemde göreve gelip, kulübe sahip çıktığını aktaran Özhaseki, "Çok büyük maddi katkılarda bulundu. Çok büyük manevi bir yükün altına girdi. Haliyle başarılı olmak istiyor. Fakat Bayram (Bektaş) Hoca ile tutmadı. Onun için büyük bir şanstı ama olmadı. Neden olmadığı hususunu şu an tartışmak çok da doğru değil. Geçmişte kaldı." diye konuştu.

Göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba'nın Kayseri'yi ve Kayserispor'u çok daha iyi tanıdığını vurgulayan Özhaseki, "Kayserispor'u daha iyi bilen, oyunu iyi okuyabilen ve bu futbolcuları oynatabilecek bir hocaya ihtiyaç vardı. Onların dilinden de en iyi Samet Hoca anlar diye düşündük. Samet Hoca Kayseri'ye defalarca geldi. Bu sefer de hiç ikiletmeden 'Tamam.' dedi. Ekibiyle birlikte geldi, işine başladı. İnşallah başarılı olacaktır. Öyle ümit ediyorum. Kayserispor, Samet Hoca'yla iyi bir çıkış yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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