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Spor

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'den birlik mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:53:06 -
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'den birlik mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçtan sonra başkan Berna Gözbaşı ile yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın arasında yaşanan tartışmanın ardından birlik açıklaması yaptı.

Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor'un kaderinin belirleneceği günleri yaşadıklarını belirtti.

Tokgöz, "Berna başkanımızın büyük özverisi ile bir mucizeyi gerçekleştirmek üzereyiz.Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu zorlu başarı hikayesinde ne yazık ki strese yenik düştüğümüz de oluyor. Hepimiz başkanımızın sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.

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