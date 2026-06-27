Venezuela'ya yardım eli! Başkan Fatma Şahin’den anlamlı kampanya

Mazlumların hamisi olan Anadolu insanının alicenaplığını bir kez daha gözler önüne seren bu anlamlı kampanya, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı.

BİR AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI: "ACILARINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ"

Deprem travmasını ve küllerinden yeniden doğmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, örnek bir duruş sergileyerek bir aylık maaşını Venezuela Büyükelçiliği tarafından başlatılan resmi yardım kampanyasına bağışladığını duyurdu.

Tüm Gaziantepli hemşehrilerini de bu uluslararası dayanışma hareketine destek olmaya çağıran Şahin, "Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz" sözleriyle, sınırları aşan bir kardeşlik köprüsü kurdu.

İLK YARDIM TIRI BU HAFTA YOLA ÇIKIYOR: GIDA SANAYİCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, nakdi yardımın yanı sıra bölgedeki acil lojistik ihtiyaçları karşılamak adına da jet hızıyla harekete geçti. Depremzede çocukların mağdur olmaması için başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleriyle tıka basa doldurulan bir yardım tırının bu hafta içinde Venezuela'ya ulaştırılmak üzere yola çıkarılacağı açıkladı.

İşte Fatma Şahin'in o açıklamaları;

Kıymetli hemşehrilerim,

Venezuela’da yaşanan büyük depremde binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın ise hâlâ enkaz altında olduğu haberlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz.

Kardeş belediyemiz La Guaira’dan da acı haberler aldık. Daha önce protokol imzalarken bir araya geldiğimiz, şehrimizde misafir ettiğimiz dostlarımızdan hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Biz Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu, bir gecede hayatın nasıl değiştiğini, kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz.

Ben, Fatma Şahin olarak;

bir aylık maaşımı Venezuela Büyükelçiliği’nin başlattığı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi de aşağıda bilgilerini paylaştığımız bu yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırını bu hafta bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz.

Dayanışma en zor günlerde anlam kazanır. Haydi Gaziantep, gelin kardeş Venezuela halkının yaralarını birlikte saralım.

DAHA ÖNCE DE LA GUAİRA EYALETİ İLE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTI

Gaziantep'in daha önce 26. kardeş şehir protokolünü imzaladığı La Guaira'nın ülkenin en büyük liman kentlerinden biri olduğunu ve özellikle gıda sanayicileri için büyük fırsatlar barındırdığını hatırlatan belediye yönetimi, zor günlerde dostluğun ve ticaretin ötesinde insani hukukun gereğini yapacaklarını ilan etti.