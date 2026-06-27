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Dünya Gönüllü sistem tıkanınca: Zorunlu askerlik geri dönüyor
Dünya

Gönüllü sistem tıkanınca: Zorunlu askerlik geri dönüyor

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Gönüllü sistem tıkanınca: Zorunlu askerlik geri dönüyor

Almanya Federal Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, gönüllü asker sayısının yetersiz kalması durumunda zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini belirterek, karar için 31 Temmuz 2027’ye işaret etti.

Almanya, silahlı kuvvetlerde gönüllü asker sayısının yetersiz kalması halinde zorunlu askerlik sistemine geri dönmeyi tartışıyor. Federal Meclis (Bundestag) Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceğini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve açıklamaları Telegraph gazetesinde de yer alan Röwekamp, ordunun aktif personel ve yedek kuvvet hedeflerine sadece gönüllülük esasıyla ulaşmasının zor olduğuna dikkat çekti.

Son derece iddialı personel artışı hedeflerimize, yalnızca gönüllülerle ulaşıp ulaşamayacağımızı kapsamlı biçimde tartışmamız gerekecek. Bunun mümkün olduğundan ciddi şekilde şüphe duyuyorum. Eğer bu hedeflere gönüllülerle ulaşamazsak, zorunlu askerliğe geri dönmek zorunda kalacağız.

Röwekamp, Almanya’da olası bir zorunlu askerlik uygulanması konusunda en geç 31 Temmuz 2027 tarihine kadar siyasi bir karar alınması gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Christian Freuding, Litvanya’daki Bundeswehr Tank Tugayı için yeterli sayıda gönüllü bulunamaması üzerine, Almanya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu birliklerin personel temininde tamamen gönüllülük esasına dayanmaktan kısmen vazgeçebileceğini belirtmişti.

Bundeswehr’de askıya alınan zorunlu askerlik hizmetini düzenleyen yasa, gönüllülerin yetersiz kalması veya güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde zorunlu askerliğe geri dönülmesini mümkün kılıyor. Böyle bir durumda Bundestag, “ihtiyaca göre askerlik yükümlülüğü” modelini devreye sokabilecek. Söz konusu düzenleme, ordunun ihtiyaç duyulan mevcuda ulaştırılabilmesi için, gerekli hallerde yükümlülerin “rastgele seçim”, yani kura yöntemiyle belirlenmesini de öngörüyor.

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