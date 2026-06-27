Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

Bundan yaklaşık 40 yıl önce bile Yunanistan'da Girit adasında yapılan bir çalışmada tekli doymamış yağ asitlerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceği bulunmuş. Şimdi ise yapılan çalışmalar bize zeytinyağının içerisinde yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yardımcı olan güçlü antioksidan ve polifenollerin olduğunu gösteriyor. Salatalarınıza zeytinyağı ilave ederek yağda eriyen vitaminlerin alımını artırabilirsiniz. İbn-i Sina, zeytinyağını hem beslenmede hem de cilt bakımında yaşlanmayı geciktiren doğal bir ilaç ve güzellik iksiri olarak tanımlamıştır. Antioksidan ve E vitamini deposu olan bu yağ, hücresel yenilenmeyi destekler. Brüksel lahanası, brokoli, turp, karnabahar, hardal otu, pazı, tere, marul, şalgam, kırmızı, beyaz ve karalahana vücudun toksik maddelerden arınması için çalışan detoksifikasyon enzimlerini aktive eder. Akne tedavisinde ve cildin elastikiyetini korumasında etkilidir.