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Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

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Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

Genç ve pürüzsüz bir cilt için pahalı kremlere servet harcamanıza gerek yok! Uzmanlara göre, mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz bazı ürünler adeta doğal bir "gençlik iksiri" görevi görüyor. Kırışıklıkları azaltan, cildi içeriden besleyerek parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandıran bu vitaminler geçmeyen sivilceleri de yok ediyor. Peki, her gün tükettiğimiz bu gıdalar cildi yıllara meydan okur hale getiriyor? Dermotoloji akademisi tarafından gençlik iksiri görevi tescillendi.

#1
Foto - Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

Kamuoyunda İbn sina olarak bilinen ünlü hekim cilt bakımında yaşlanmayı geciktiren bazı besinler adeta doğal bir "gençlik iksiri" görevi görüyor. Cildinizdeki yaşlanma belirtilerini tersine çevirmek sandığınızdan çok daha kolay olabilir. Üstelik çözüm, pahalı kozmetik ürünlerde değil; her gün tükettiğiniz besinlerde saklı!

#2
Foto - Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

Peki yaşlandırmayı geciktiren, vücudu gençleştiren besinler hangileri? Hangi besinler bizi daha genç gösterir? İşte yedikçe gençleşeceğiniz o besinler...

#3
Foto - Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. C vitamini kollajen yapımını desteklediği için cilt sağlığı için önemli vitaminlerdendir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kollajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Salatalarınıza kırmızı biber ekleyerek cilt sağlığınızı desteklemeye ne dersiniz?

#4
Foto - Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

Bundan yaklaşık 40 yıl önce bile Yunanistan'da Girit adasında yapılan bir çalışmada tekli doymamış yağ asitlerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceği bulunmuş. Şimdi ise yapılan çalışmalar bize zeytinyağının içerisinde yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yardımcı olan güçlü antioksidan ve polifenollerin olduğunu gösteriyor. Salatalarınıza zeytinyağı ilave ederek yağda eriyen vitaminlerin alımını artırabilirsiniz. İbn-i Sina, zeytinyağını hem beslenmede hem de cilt bakımında yaşlanmayı geciktiren doğal bir ilaç ve güzellik iksiri olarak tanımlamıştır. Antioksidan ve E vitamini deposu olan bu yağ, hücresel yenilenmeyi destekler. Brüksel lahanası, brokoli, turp, karnabahar, hardal otu, pazı, tere, marul, şalgam, kırmızı, beyaz ve karalahana vücudun toksik maddelerden arınması için çalışan detoksifikasyon enzimlerini aktive eder. Akne tedavisinde ve cildin elastikiyetini korumasında etkilidir.

#5
Foto - Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

Tam bir mineral deposudur. Cildi besler, parlaklık ve tazelik verir. Günde 1 - 2 bardak içilebildiği gibi buz kalıplarına dondurularak veya pamukla cilde yedirilebilir. Doğal bir tonik olarak görülebilir. Ancak piyasada satılan meyveli alternatifleri yerine sade olanları tercih etmek gerekmektedir.

#6
Foto - Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı

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