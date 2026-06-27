Gençlik iksiri görevi tescilledi: Her gün yaşlanmanın ve sivilcelerin de önüne geç, dur de! Geçerli not aldı
Genç ve pürüzsüz bir cilt için pahalı kremlere servet harcamanıza gerek yok! Uzmanlara göre, mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz bazı ürünler adeta doğal bir "gençlik iksiri" görevi görüyor. Kırışıklıkları azaltan, cildi içeriden besleyerek parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandıran bu vitaminler geçmeyen sivilceleri de yok ediyor. Peki, her gün tükettiğimiz bu gıdalar cildi yıllara meydan okur hale getiriyor? Dermotoloji akademisi tarafından gençlik iksiri görevi tescillendi.