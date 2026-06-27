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Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

Napoli forması giyen Kevin de Bruyne'nin Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Serie A devi Napoli'nin Kevin de Bruyne'yi gözden çıkardığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer gündemine Kevin de Bruyne'nin geldiği iddia edildi. Kevin de Bruyne transferinde yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntıları netlik kazandı.

#2
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

G.SARAY'A ÖNERİLDİ Blasting News'in haberine göre; Napoli forması giyen Kevin de Bruyne, Galatasaray'a önerildi.

#3
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

Sarı-kırmızılıların, bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği kaydedildi.

#4
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

Kevin de Bruyne ile ilgili Napoli'nin kararının belli olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

ENGEL OLUNMAYACAK Napoli'nin yüksek maliyeti ve beklentileri tam olarak karşılayamaması nedeniyle ayrılığa engel olmayacağı belirtildi.

#6
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

34 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Napoli'de 21 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

#7
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

Kevin de Bruyne'nin Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

#8
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

DEĞERİ 8 MİLYON EURO Kevin de Bruyne'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

#9
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

34 yaşındaki yıldız, Belçika Milli Takımı'nda 122 karşılaşmada süre aldı ve 38 kez rakip fileleri havalandırdı.

#10
Foto - Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi

Gent altyapısında yetişen Kevin de Bruyne daha sonra Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg ve Manchester City'de forma giydi.

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