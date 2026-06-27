Galatasaray'da Kevin De Bruyne sürprizi
Napoli forması giyen Kevin de Bruyne'nin Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Serie A devi Napoli'nin Kevin de Bruyne'yi gözden çıkardığı ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Napoli forması giyen Kevin de Bruyne'nin Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Serie A devi Napoli'nin Kevin de Bruyne'yi gözden çıkardığı ortaya çıktı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer gündemine Kevin de Bruyne'nin geldiği iddia edildi. Kevin de Bruyne transferinde yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntıları netlik kazandı.
G.SARAY'A ÖNERİLDİ Blasting News'in haberine göre; Napoli forması giyen Kevin de Bruyne, Galatasaray'a önerildi.
Sarı-kırmızılıların, bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Kevin de Bruyne ile ilgili Napoli'nin kararının belli olduğu vurgulandı.
ENGEL OLUNMAYACAK Napoli'nin yüksek maliyeti ve beklentileri tam olarak karşılayamaması nedeniyle ayrılığa engel olmayacağı belirtildi.
34 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Napoli'de 21 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.
Kevin de Bruyne'nin Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
DEĞERİ 8 MİLYON EURO Kevin de Bruyne'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
34 yaşındaki yıldız, Belçika Milli Takımı'nda 122 karşılaşmada süre aldı ve 38 kez rakip fileleri havalandırdı.
Gent altyapısında yetişen Kevin de Bruyne daha sonra Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg ve Manchester City'de forma giydi.
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