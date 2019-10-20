Kayserispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?20 Ekim 2019 Pazar 16:32
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İşte, Kayserispor Kasımpaşa maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-1
Mücadeleye konuk ekip Kasımpaşa hızlı başladı.
6. dakikada Thiam konuk ekibi öne geçirdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımqaşa üstünlüğü ile tamamlandı.
56. dakikada Kayserispor skora denge getirdi: 1-1
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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