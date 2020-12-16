Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı
KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.
Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.
Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.