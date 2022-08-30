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Spor Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı
Spor

Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı

Yukatel Kayserispor, geride kalan hafta mağlup ettiği Giresunspor'a karşı sahasında hiç kaybetmedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 08:45:00 -
Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı

Ligin 4. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve müsabakayı 3-0 kazanan Yukatel Kayserispor, bundan önce Karadeniz ekibi ile sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı.

Deplasmanda oynadığı 3 maçı kazanamayan sarı kırmızılılar, sahasında ise rakibine puan dahi vermedi. Kayserispor, daha önce oynadığı 3 maçta 2-1, 3-2 ve 1-0'lık sonuçlar alarak kazanmıştı. Sarı kırmızılar, 4 maçta rakibine 9 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Kayserispor ile Giresunspor arasında Kayseri'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2022/2023 Kayserispor-Giresunspor 3-0
2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1
1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2
1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

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