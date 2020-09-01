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Spor Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak
Spor

Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:22:57 -
Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, 5 Eylül'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında sahaya inen takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmanın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı belirtildi.

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