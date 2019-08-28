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Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30’da oynanacak olanİstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Mustafa Öğretmenoğlu çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel veSamet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Ramazan Keleş. Maçın VAR Hakemi Volkan Bayarslan olurken AVAR Hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan oldu.


Mustafa Öğretmenoğlu, yeni sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçını yönetirken, 2.haftada ise Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında VAR Hakemi olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
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