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Spor Kayserispor emin adımlarla ilerliyor
Spor

Kayserispor emin adımlarla ilerliyor

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorlar yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 22:19:00 -
Kayserispor emin adımlarla ilerliyor

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 33'te Mensah, 90+3'te Cardoso kaydetti.

Yukatel Kayserispor üst üste 2. maçını da kazanırken puanını 7 yaptı. Ligde ilk kez yenilgiye uğrayan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 89 Onur Bulut), Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan (Dk. 67 Cardoso), İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı (Dk. 73 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 67 Mane), Thiam (Dk. 89 Fernandes)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 84 Ahmet Engin), Evren Eren Elmacı (Dk. 89 Donk), Travnik, Bruma, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Sadiku (Dk. 66 Dirar), Jorgensen, Hajradinovic, Umut Bozok

Goller: Dk. 33 Mensah, 90+2 Cardoso(Yukatel Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk. 60 İbrahim Akdağ, Dk. 77 Cardoso, Dk. 81 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor) , Dk. 45 Travnik, Dk. 56 Sadiku (Kasımpaşa)

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