Kayserispor emin adımlarla ilerliyor
Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorlar yenmeyi başardı.
Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 33'te Mensah, 90+3'te Cardoso kaydetti.
Yukatel Kayserispor üst üste 2. maçını da kazanırken puanını 7 yaptı. Ligde ilk kez yenilgiye uğrayan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.
Yukatel Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 0
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 89 Onur Bulut), Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan (Dk. 67 Cardoso), İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı (Dk. 73 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 67 Mane), Thiam (Dk. 89 Fernandes)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 84 Ahmet Engin), Evren Eren Elmacı (Dk. 89 Donk), Travnik, Bruma, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Sadiku (Dk. 66 Dirar), Jorgensen, Hajradinovic, Umut Bozok
Goller: Dk. 33 Mensah, 90+2 Cardoso(Yukatel Kayserispor)
Sarı Kartlar: Dk. 60 İbrahim Akdağ, Dk. 77 Cardoso, Dk. 81 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor) , Dk. 45 Travnik, Dk. 56 Sadiku (Kasımpaşa)