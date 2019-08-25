Kayserispor çıldırdı! 18. transfer

Transferin hızlı takımlarından Kayserispor bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sarı-Kırmızılılar Furkan Polat ile birlikte 18. transferini de resmiyete kavuşturmuş oldu.



Kayserispor'un ayrıca Emmanuel Adebayor'la da prensip anlaşmasına vardığı futbolcunun önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.







Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



Kayserisporumuz geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor’da tamamlayan genç oyuncu Furkan POLAT ile Sportif Direktörümüz Erdem KEMALOĞLU’nun da katılımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü



İşte Kayserispor'un şu ana kadar bitirdiği transferler;

Bernard Mensah - Atletico Madrid

Mert Kula - Sarıyer

Benoît Poulain - FC Brügge

Ömer Uzun - VfL Bochum U19

Ziya Alkurt - Denizlispor

Brice Dja Djédjé - Ankaragücü

Aymen Abdennour - Valencia

Yasir Subaşı - Fenerbahçe

Hakan Arıkan - Gençlerbirliği

Eray İşcan - Galatasaray

Emirhan Civelek - Galatasaray

Ben Rienstra - Heerenveen

Pedro Henrique - PAOK

İsmail Çipe - Galatasaray

Aksel Aktaş - Reims

Adryan Oliveira Tavares - Sion

Paul Georges Ntep - Wolfsburg II

Furkan Polat - Çanakkale Dardanelspor