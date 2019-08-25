Kayserispor çıldırdı! 18. transfer
Kayserispor geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor’da tamamlayan genç oyuncu Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.25 Ağustos 2019 Pazar 12:26
Transferin hızlı takımlarından Kayserispor bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sarı-Kırmızılılar Furkan Polat ile birlikte 18. transferini de resmiyete kavuşturmuş oldu.
Kayserispor'un ayrıca Emmanuel Adebayor'la da prensip anlaşmasına vardığı futbolcunun önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Kayserisporumuz geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor’da tamamlayan genç oyuncu Furkan POLAT ile Sportif Direktörümüz Erdem KEMALOĞLU’nun da katılımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü
İşte Kayserispor'un şu ana kadar bitirdiği transferler;
Bernard Mensah - Atletico Madrid
Mert Kula - Sarıyer
Benoît Poulain - FC Brügge
Ömer Uzun - VfL Bochum U19
Ziya Alkurt - Denizlispor
Brice Dja Djédjé - Ankaragücü
Aymen Abdennour - Valencia
Yasir Subaşı - Fenerbahçe
Hakan Arıkan - Gençlerbirliği
Eray İşcan - Galatasaray
Emirhan Civelek - Galatasaray
Ben Rienstra - Heerenveen
Pedro Henrique - PAOK
İsmail Çipe - Galatasaray
Aksel Aktaş - Reims
Adryan Oliveira Tavares - Sion
Paul Georges Ntep - Wolfsburg II
Furkan Polat - Çanakkale Dardanelspor
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