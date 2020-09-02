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Spor Kayserispor büyük transferi duyurdu: Lennon geldi
Spor

Kayserispor büyük transferi duyurdu: Lennon geldi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile her konuda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:46:00 -
Kayserispor büyük transferi duyurdu: Lennon geldi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley’den Aaron Lennon ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon normal sezonu düşme hattında tamamlayan ve TFF’nin küme düşmeyi kaldırması sonrası Süper Lig için transfer çalışmalarına başlayan Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon’ı Türkiye’ye getirdi.

Transfer haberini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Berna Gözbaşı, ‘İngiliz yıldız Kayseri’ye geldi. İmzalar hafta sonu atılacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor’ dedi.

33 yaşındaki İngiliz, daha önce ülke dışına hiç çıkmadı. Premier Lig’de 388 maça çıkan Lennon, 34 gol atarken 62 de asist katkısı verdi.

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