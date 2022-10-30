Kayserispor bir puanı son anlarda kurtardı
Süper Lig'de 12. haftasında Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Kayserispor'la 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Kaysersipor ile Adana Demirspor, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.
Adana Demirspor, 12. dakikada Ndiaye ve 64. dakikada Onyekuru'nun kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Oyundan düşmeyen Kayserispor, 67. dakikada Gavranovic ve 82. dakikada Cardoso'nun golleriyle eşitliği yakaladı. Başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 tamamlandı.
Adana Demirspor bu sonuçal puanını 23'e, Kayserispor ise 20'ye çıkardı.
Adana Demirspor gelecek haftayı bay geçecek. Kayserispor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
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