Kayserispor Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Kayserispor Bayrampaşa maçının detayları.
MAÇ SONUCU: 2-0
Kayserispor karşılaştığı TFF 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Kupada tur atlayan taraf uzatma dakikalarında belli oldu.
Kayserispor'u galibiyete taşıyan goller Ümran Zambak ve Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkan taraf Kayserispor oldu.