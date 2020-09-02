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Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Aaron Lennon paylaşımı
Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Aaron Lennon paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:38:08 -
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Aaron Lennon paylaşımı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Aaron Lennon ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Lennon ile çekildiği fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferlerle hafta sonu sözleşme imzalanacağını belirtti.

Gözbaşı, sosyal medya paylaşımında "Transferleri bekleyen büyük Kayserispor taraftarları. İmzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri Premier Lig'den Aaron Lennon." ifadelerini kullandı.

Başkan Gözbaşı, Lennon'un yanı sıra anlaşma sağladıkları ancak henüz sözleşme imzalayamadıkları Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Yaw Ackah, Harrison Manzala, İlhan Depe, Muğdat Çelik ile çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

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