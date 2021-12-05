Kayserispor 9 kişiyle kazandı
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, 9 kişi kaldığı mücadelede rakibini Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, 9 kişi kaldığı mücadelede rakibini Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 11 ve 17. (p) dakikalarda Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kayserispor'da 34. dakikada Mario Gavranovic, 58. dakikada ise Dimitrios Kolovetsios kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise 11 Aralık Cumartesi günü aynı saatte Trabzonspor'u ağırlayacak.
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