Kayserispor formalarını tanıtacak
Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı grafiğiyle Süper Lige renk katan ve yeni ismiyle bu sezon mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor 2021-22 sezonunda giyeceği formaları Salı günü tanıtacak.
Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı grafiğiyle Süper Lige renk katan ve yeni ismiyle bu sezon mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor 2021-22 sezonunda giyeceği formaları Salı günü tanıtacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “27 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Kadir Has Tesislerimizde Başkanımız Berna Gözbaşı, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Dr.Erhan Yoska ,Kayseri Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü’nün katılımlarıyla 2021 - 2022 sezonunda giyeceğimiz formalarımızın Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir” denildi.