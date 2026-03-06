  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kayserili dilencilerin uyanıklığı Kayserilileri kızdırdı: Bize yapmayın bari!
Gündem

Kayserili dilencilerin uyanıklığı Kayserilileri kızdırdı: Bize yapmayın bari!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayserili dilencilerin uyanıklığı Kayserilileri kızdırdı: Bize yapmayın bari!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iki dilencinin evlerinden getirdikleri yiyecekleri çöp konteynerinin yanına bırakıp "çöpten yiyecek topluyormuş" gibi yaparak vatandaşların duygularını istismar ettiklerini tespit etti. Bölgeden kovulan dilenciler zabıta ayrılınca yeniden aynı taktiği uygularken Kayserililer olaya sosyal medyadan "Bari bize yapmayın! Ayıptır" tepkisini gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek amacıyla kent genelinde yoğun mesai yapan ekipler, Bekir Yıldız Bulvarı'nda bulunan bir çöp konteyneri çevresinde iki kişinin dilencilik yaptığı yönünde ihbar aldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, yaptıkları kontrollerde söz konusu kişilerin evlerinden getirdikleri çeşitli yiyecekleri, çöp konteynerinin yanına bırakarak "çöpten yiyecek topluyormuş" izlenimi oluşturmaya çalıştıklarını tespit etti.

KOVULDULAR, YİNE GELDİLER

Dilencilerin bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları belirlendi.

Gün boyunca aynı noktada bulunan kişilerin, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi. Üstlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen kişiler, zabıta ekiplerince bulundukları bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın sosyal medyada da yayılması üzerine Kayserili kullanıcılar "Bari bize yapmayın! Ayıptır" tepkisini gösterdi.  

 

 

