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Kobi Kayseri’den 19 firma dev listeye girdi!
Kobi

Kayseri’den 19 firma dev listeye girdi!

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Kayseri’den 19 firma dev listeye girdi!

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, TİM’in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2025” listesinde yer alan 19 Kayserili firmayı kutladı.

Kayseri sanayisi, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları listesinde 19 firmayla yer aldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri sanayisi, üretim yatırım ve ihracatta elde ettiği haklı yerini TİM sıralamasında yer alan firmaları ile bir kez daha ortaya koymuştur. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve iç piyasadaki şartlar ne karar zor olsa da sanayicilerimiz, üretmek, yatırım yapmak ve ihracatı her geçen gün artırmak için üstün bir gayretle çalışmaktadır" diye konuştu.

 

Kayseri’nin 2025 yıl ihracat performansının 3.85 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Yalçın, "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alma başarısı gösteren ve çoğu Kayseri OSB’de yerleşik olan firmalarımız başta olmak üzere, tüm sanayicilerimizi kutluyor ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Kayseri sanayisi olarak üzerimize düşen görev, 2026 yılı ihracatımızı 4 milyar doların üzerine çıkarmak olmalıdır" şeklinde konuştu.

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