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Aktüel

Kayseri’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi, 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:17:58 -
Kayseri’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi, 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada 38 BU 989 plakalı otomobil ile 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 UZ 375 plakalı araç yan yatarak 38 ED 778 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 14 yaşındaki Ceren S.E. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerde sıkışan yaralılar Muradiye B. (71), Sevda B. (47), Sibel E. (41), Ali İhsan E. (49), Mehmet U. (35) ile Ramazan Ç. (49) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muradiye B. de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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