Kayseri'de yürekler ağza geldi
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.