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Yerel Kayseri'de yürekler ağza geldi
Yerel

Kayseri'de yürekler ağza geldi

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 16:56:00 -
Kayseri'de yürekler ağza geldi

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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