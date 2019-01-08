Kayseri'de yarın okullar tatil mi son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Kayseri'de yer aldı. Kayseri'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Kayseri'de okullar yarın tatil mi? Kayseri okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışlarının, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini arttırarak Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi ve 10-20 cm civarında örtü bırakması bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kayseri'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Kayseri’de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes’te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi merkezde ve ilçelerde kar yağışına anında müdahale etti. Kent merkezinde yaptığı çalışmalarla trafiğin olumsuz etkilenmesini önleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de 3 bin 483 kilometrelik yol ağında kesintisiz karla mücadele çalışmaları yaptı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sadece Sarız ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Diğer tüm yollar ekiplerin sabaha kadar yapmış oldukları çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Sarız’daki kapalı yolların açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Kayseri Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.