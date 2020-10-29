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Ekonomi Kayseri'de Yamula Barajı'nda 1400 ton somon balığı üretildi
Ekonomi

Kayseri'de Yamula Barajı'nda 1400 ton somon balığı üretildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:27:36 -
Kayseri'de Yamula Barajı'nda 1400 ton somon balığı üretildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yamula Barajı'nda 1400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yamula Barajı'nda 528 dekar alanda kurulu 14 bin 50 ton kapasiteli 16 işletmede, 2020 yılında 1400 ton somon balığı üretildi.

Gelecek yıllarda üretimin 2 bin 500 tona çıkarılması hedefleniyor.

Yamula Barajı'nda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Seyhan Nehri'nin kaynağını oluşturan Zamantı Irmağı'nın başlangıç kısımlarındaki Şerefiye, Subatan ve Karagöz derelerinin su kalitesi bakımından yavru alabalık üretimine çok uygun olduğunu belirtti.

Bu kaynaklar üzerinde kurulmuş 5 büyük alabalık kuluçkahanesinde, 185 milyon adet gözlenmiş yumurta, 165 milyon yavru balık üretildiğini aktaran Şahin, "Ülkemizin yavru alabalık ihtiyacının yaklaşık yüzde 37'si diğer bir deyişle ülkemizdeki her üç alabalıktan biri ilimizde üretilmektedir. Kalite ve lezzet olarak 'Norveç Somonu'nu geride bırakan 'Türk Somonu', yurt dışındaki alıcıların da ilgisini çekmekte ve Rusya'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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