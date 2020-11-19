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Aktüel Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 3 zanlı yakalandı
Aktüel

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 3 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:27:32 -
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipleri fark eden şüpheli elindeki malzemeleri atarak kaçtı. Kovalama sonucu yakalanan şüpheli M.A.K'nin attığı poşette 163 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Diğer operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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