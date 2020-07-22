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Aktüel

Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 01:06:36 -
Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdal Ç. idaresindeki 37 KF 837 plakalı otomobil, Eşelik Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 68 AK 681 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Erdal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


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