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Aktüel

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 01:56:07 -
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 38 BU 989 plakalı otomobil ile 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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