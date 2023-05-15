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Ekonomi Kayseri’de TFF-TÜFAD Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek
Ekonomi

Kayseri’de TFF-TÜFAD Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2023-05-15 12:03:00 -
Kayseri’de TFF-TÜFAD Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek

Kayseri’de TTF ile TÜFAD işbirliğinde futbol antrenörleri için Sürekli Gelişim Semineri düzenlenecek.

TÜFAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada Sürekli GelişimSemineri 3 Ağustos Cumartesi günü online olarak yapılacak. Seminere UEFA-PRO lisans haricinde UEFA Elit A, UEFA A, UEFA B, TFF Teknik Direktör, TFF-A, TFF-B, Kaleci Antrenörleri ve TFF Grassroots-C lisans sahibi antrenörler katılacak. Seminer ücreti 200 TL olarak belirlenirken, bu seminere katılan antrenörler 5 puan kredi kazanacak. Seminere başvuru https://www.tufad.org.tr/#!seminerler linkinden yapılabilecek.

Seminerde Prof. Dr. Soner Akkurt, Prof Dr. Hakkı Ulucan, Doç. Dr. NurayŞimşek, Doç. Dr. Bekir Barış Cihan, Doç. Dr. Serdar Sucan ve Teknik Direktör Alper Kelkitli katılımcılara çeşitli konularda bilgiler verecek.

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