  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk Musevi işadamı Kasadolu’dan Netanyahu’ya tepki: Erdoğan’a “tiran” iftirasını asla kabul etmiyoruz Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız Dertleri hizmet değil istismar: Ümit Özdağ’ın tek sermayesi Atatürk Kablo döşenmesine müdahale ederlerse kim engelleyecek? Şer üçgeninde Türkiye paniği Başkan Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan tarihine ve geleceğine sahip çıkar Yalan makinesinden bir algı operasyonu daha! Vatandaşın değil casusların Sözcü’sü Dorukhan Büyükışık davasında sır perdesi aralandı Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi! Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü! YRP’li Doğan Bekin AK Parti’ye mi katılıyor?
Yerel Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi
Yerel

Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında talaş briketleme makinesinde yangın çıktı. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine ulaşmasını önleyen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Kayseri’de bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının büyümeden kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi.

Talaş briketleme makinesi alev aldı

Edinilen bilgilere göre fabrikada bulunan talaş briketleme makinesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı.

Fabrikaya sıçramadan durduruldu

Kereste ve talaş gibi kolay tutuşabilen malzemelerin bulunduğu fabrikada yangının diğer bölümlere ulaşmaması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından alevler fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bodrum Mandıra Mevkii'nde çıkan maki yangını kontrol altına alındı
Bodrum Mandıra Mevkii'nde çıkan maki yangını kontrol altına alındı

Yerel

Bodrum Mandıra Mevkii'nde çıkan maki yangını kontrol altına alındı

Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Gündem

Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı
Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

Yaşam

Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23