Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında talaş briketleme makinesinde yangın çıktı. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine ulaşmasını önleyen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Kayseri’de bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının büyümeden kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi.
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi.
Talaş briketleme makinesi alev aldı
Edinilen bilgilere göre fabrikada bulunan talaş briketleme makinesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı.
Fabrikaya sıçramadan durduruldu
Kereste ve talaş gibi kolay tutuşabilen malzemelerin bulunduğu fabrikada yangının diğer bölümlere ulaşmaması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.
Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından alevler fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.