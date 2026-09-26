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Gündem Dertleri hizmet değil istismar: Ümit Özdağ’ın tek sermayesi Atatürk
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Dertleri hizmet değil istismar: Ümit Özdağ’ın tek sermayesi Atatürk

Yeniakit Publisher
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Dertleri hizmet değil istismar: Ümit Özdağ’ın tek sermayesi Atatürk

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir ziyaretinde somut hiçbir proje sunamayınca yine tanıdık nakaratlara sığındı. Parti parti kapı dolaşıp "Atatürk’te birleşelim" kılıfıyla ittifak arayan Özdağ’ın, milletin gerçek dertlerini görmezden gelip günü kurtarma çabası izleyenlere "Bu nasıl siyaset?" dedirtti.

Hizmet ve proje üretmekten uzak kalan marjinal siyaset anlayışı İzmir’de bir kez daha sahne aldı. Parti teşkilatlarını gezerek hava atmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada somut hiçbir vizyon ortaya koyamadı. Yıllardır tutunacak tek bir proje sunamayıp sıkıştığı her virajda Atatürk’ün arkasına saklanan Özdağ, yine aynı oyunu oynayarak "Atatürk’te birleşelim" kılıfıyla ittifak arayışına soyundu. İsrail seçimlerinden dem vurup laf kalabalığıyla vakit dolduran ancak milletin gerçek gündemine dair tek bir samimi adım atamayan Özdağ’ın bu tavrı, siyaseti hizmet alanı değil istismar mecrası olarak gören kolpa çizgisini bir kez daha ifşa etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, kentteki ziyaretleri kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Özdağ, iktidarın politikalarını eleştirdi.

Ümit Özdağ, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Netanyahu denilen Orta Doğu'nun ve dünyanın baş belasını artık İsrail halkının seçimlerde sandığa gömmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir. İsrail halkının da Netanyahu'ya değil, barış isteyen liderlere ve siyasetçilere ihtiyacı vardır. Aksi takdirde Netanyahu'yla İsrail halkının da gün yüzü görmesi mümkün değildir. Daha o sığınaklarda kalmaya uzun süre devam ederler. Biz de Türkiye olarak Orta Doğu'da ekonomik işbirliklerini destekleyen, teşvik eden, öncülük eden bir dış politika izlemeliyiz."

Seçimlerdeki ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Biz, meseleye siyasi partinin büyüklüğü, küçüklüğü açısından asla bakmıyoruz. İttifak oluştururken Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini savunan bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 'Birleşeceksek Atatürk'le birleşelim' diyoruz. Atatürk'le birleşme konusunda samimi olan bütün siyasi partilere de kapımız açık." ifadelerini kullandı.

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