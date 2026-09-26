BİM indirimin kralını yaptı: Saatler sonra başlıyor
BİM indirim kataloğunu kamuoyu ile paylaştı. 27-29-30 EYLÜL tarihleri arasında büyük indirim günleri başlıyor. Market 2 Ekim Cuma aktüel kataloğuna da vatandaşlara sundu. İşte indirimler...
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BİM indirim kataloğunu kamuoyu ile paylaştı. 27-29-30 EYLÜL tarihleri arasında büyük indirim günleri başlıyor. Market 2 Ekim Cuma aktüel kataloğuna da vatandaşlara sundu. İşte indirimler...
BİM 25 EYLÜL CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL Paşabahçe Dunes Su Bardağı 3'lü 179 TL Emsan İstanbul Porselen Lale Model Kahve Fincan Takımı 999 TL Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Kahve Fincan Seti 229 TL Rakle Lüsterli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 199 TL Kahve / Moka Pot 269 TL Porselen Espresso Bardağı 4'lü 219 TL Glass in Love Altın Rimli Cam Kupa 119 TL LAV Cam Kahve Fincanı 35 TL Benante Desenli Ayaklı Kupa 249 TL Benante Gold Süzgeçli Çelik Pipet 4'lü 139 TL Ayaklı Bardak Seti 6'lı 179 TL Metal Standlı Kesme Tahtası Seti 349 TL Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL Renkli Gravürlü Borosilikat Sürahi 319 TL Solingen Meyve / Sebze Bıçağı Seti 3'lü 119 TL Hobby Life Saklama Kabı 4'lü 109 TL Benante Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 545 TL Mutfak Bıçağı 109 TL Kepçe / Kaşık Altlığı 39 TL Okyanus Home Saklama Kabı Seti 6'lı 139 TL Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 12'li 419 TL Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 299 TL Askı Seti 10'lu 45 TL Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 45 TL
English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 239 TL Benante Bambu Tabanlı Kapaklı Kek Fanusu 219 TL Pasta / Kek Taşıma Kabı 119 TL Okyanus Home Tek Fiyat Silikon Ürünler 69 TL Kelepçeli Kek Kalıbı 419 TL Pirge Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 229 TL Pirge Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 189 TL Rooc Desenli Pasta Servisi Seti 2'li 139 TL Desenli Sufle Kabı 39 TL Gold Cook Love Mutfak Gereçleri 139 TL Altın Rimli Cam Kase 3'lü 119 TL Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 439 TL Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 259 TL Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 269 TL Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 189 TL Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Akasya Sunum Tabağı 199 TL Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 269 TL Boncuk Detaylı Cam Kase 3'lü 139 TL Cam Şekerlik / Lokumluk 99 TL Porselen Sufle Kabı 3'lü 119 TL LAV Zoe Çay Seti 12 Parça 329 TL Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 149 TL Benante Desenli Cam Kesme Tablası 129 TL Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 599 TL
27 EYLÜL PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL Philips Espresso Tam Otomatik Makine 15.900 TL Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.900 TL Arnica Elektrikli Süpürge CYCLONE 4.250 TL Kumtel Tost Makinesi Siyah 3.750 TL Heifer Stand Mikser 5.900 TL Dijitsu Mikrodalga Fırın 2.900 TL Fakir Steel N More Çelik Çay Makinesi 2.500 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 16.990 TL Senna 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 Android Qled TV 8.990 TL Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV 21.990 TL Senna 43 İnç Frameless FHD Whale OS 10 Android Qled TV 12.990 TL Kumtel Gıda Termometresi 149 TL Homend Buhar Kazanlı Ütü 3.750 TL Polosmart Akıllı Saat 899 TL
Lego Çeşitleri 499 TL Oyuncak Parlak Motosiklet 359 TL Oyuncak Parlak Spor Araba 179 TL 3'lü Metal İş Araçları 229 TL Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 149 TL Barbie Oyuncak Bebek 269 TL Nova Çocuk Sandalyesi 269 TL Uno Flip Express 159 TL Diytoy Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş-3 Taş 149 TL Kelime Oyunu 199 TL Güçlü Oyuncak Tepsili Çay Seti 149 TL
Süsse Kakaolu Pötibör Bisküvi 525 g 49 TL Daphne Beyaz Pul Çikolata 200 g 99 TL Dr. Oetker Pasta Kreması 129 g 59 TL Dr. Oetker Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri 29,50 TL Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g 27,50 TL Dr. Oetker Krem Şanti 216 g & Pudra Şekeri 150 g Set 109 TL Dr. Oetker 3'lü Puding 99 TL Dr. Oetker Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g 35 TL Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 g 89 TL Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 5x15 g 29,50 TL Dr. Oetker Bitter Çikolatalı Sos 122 g 49 TL Dr. Oetker Kakao 2x25 g 52 TL Dr. Oetker 2'li Jelatin 6 g 23,50 TL Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 g 23,50 TL Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 20'li 49 TL Dr. Oetker Şekerli Vanilin 20'li 36 TL Orkide Mısır Yağı 5 L 469 TL Yörsan Tereyağı 700 g 389 TL Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 69,50 TL Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml 57,50 TL CC Sade Mozaik Pasta Bisküvisi 300 g 39 TL Baysan Pasta Tabanı Keki 320 g 69 TL Daphne Beyaz / Bitter Kuvertür Çikolata 200 g 99 TL M&M's Minis Sütlü Çikolatalı Draje 20 g 19 TL
Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 52,50 TL Miss Süper İkili (Soda 500 g + Arap Sabunu 1 L) 129 TL Sleepy Petcare Evcil Hayvan Temizleme Havlusu 60'lı 39 TL Nicky Kedi Kumu 10 L 179 TL Bestpet Yaş Kedi Maması Konserve 85 g 25 TL Whiskas Kuru Kedi Maması 1,4 kg 275 TL Smiley World Silindir Kutu Mendil 69 TL Dreamies Kedi Ödül Maması Çeşitleri 60 g 45 TL Whiskas Pure Delight Yaş Kedi Maması 340 g 69 TL Felix Kuru Kedi Maması 800 g 159 TL Spelly Yaş Kedi Maması Konserve 400 g 47,50 TL Protex Çift Kilitli Buzdolabı Poşeti 49 TL Protex Çok Amaçlı Pişirme Kağıdı 79 TL Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL Miss Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL Hops Yüzey Temizlik Havlusu 85 TL Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 TL İlbay's Renkli Temizlik Bezi 65 TL Viking Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 105 TL Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 209 TL Glade Aerosol Oda Spreyi 300 ml 135 TL Glade Banyo Hava Temizleyici Cihaz + Aerosol 10 ml 145 TL Glade Banyo Hava Temizleyici Aerosol 10 ml 75 TL Veet Tüy Dökücü Krem Kadın 100 ml 125 TL Veet Tüy Dökücü Krem Erkek 200 ml 275 TL Mara Lip Balm 57,50 TL Mara Saç Bakım Suyu 200 ml 119 TL Mara Saç Yağı 100 ml 119 TL Mara Saç Maskesi 25 ml 25 TL Dabur Amla Saç Yağı 180 ml 129 TL Flormar Maskara 329 TL Flormar Ruj 159 TL Naturalove Makyaj Temizleme Pedi 39,50 TL Naturalove Kulak Çubuğu 49 TL Moira Body Mist 250 ml 89 TL Flormar Toz Allık 349 TL Flormar Makyaj Sabitleyici Sprey 125 ml 279 TL Flormar Dudak Kalemi 99 TL Flormar Kaş Sabitleyici 10 ml 199 TL
BİM 30 EYLÜL ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU Justie Pet Parthenon Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL Justie Pet Petronas Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL Justie Pet Sydney Evcil Hayvan Taşıma Arabası 3.500 TL Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı 1.750 TL Kenwood Chef XL Mutfak Şefi KVL4100W 29.900 TL Kenwood Izgara ve Tost Makinesi HGM30 5.900 TL Ariete Party Time Waffle Makinesi 1973 2.900 TL Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 5.750 TL Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 4.750 TL Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 7.950 TL Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.450 TL Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 8.450 TL Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.250 TL Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 6.950 TL Othello Tekli Mikrojel Yastık (50x70 cm) 649 TL Othello 2'li Mikrojel Yastık (50x70 cm) 1.049 TL Clima Max Çift Kişilik Yorgan 5.399 TL Tekli Jakarlı Yastık (50x70 cm) 689 TL 2'li Jakarlı Yastık (50x70 cm) 1.099 TL Pirge Çantalı Bıçak Seti 5'li 2.750 TL Pirge Şef Bıçak Seti 2'li 1.250 TL
BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL Tefal Kek Kalıbı 499 TL Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL Emsan Swisscrystal Tava 949 TL Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL Emsan Swisscrystal Derin Tencere 1.390 TL
BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL El Havlusu ~30x50 cm 119 TL Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm 499 TL Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 599 TL Koltuk Örtüsü ~170x310 cm 199 TL Masa Örtüsü ~150x200 cm 199 TL Blackout Süet Fon Perde ~140x260 cm 519 TL PVC Masa Örtüsü ~140x180 cm 169 TL Casilda Home 2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti 549 TL Mutfak Havlusu ~40x60 cm 79 TL Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm 399 TL Kiğılı Dynamic Boxer Erkek 149 TL Kiğılı Dynamic Atlet Erkek 149 TL Kiğılı Dynamic Soket Çorap Erkek 149 TL Soket Çorap Erkek 3'lü 85 TL Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın 159 TL Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti 149 TL
BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL Colorina Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL Colorina Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL Benante Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL Glass in Love Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL Benante Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL Benante Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL Okyanus Patates Dilimleyici 25 TL Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL Hobby Life Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL Casilda Home Premium Ütü Masası 2.350 TL Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL English Home Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL Pedallı Çöp Kovası 239 TL Okyanus Banyo Seti 5'li 329 TL Okyanus Organizer Saklama Kutusu 59 TL Çok Amaçlı Sepet 149 TL Ayarlanabilir Organizer Set 4'lü 119 TL
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