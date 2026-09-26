Türk Musevi işadamı Kasadolu’dan Netanyahu’ya tepki: Erdoğan’a “tiran” iftirasını asla kabul etmiyoruz

TAYFUN TAŞ-İSTANBUL

Kurulduğu günden bu yana bölgemizi kana bulayan ve uluslararası toplumda kendine zemin oluşturmaya çalışan katiller sürüsü haddi aşmaya devam ediyor. Sık sık ülkemize yönelik skandal açıklamalarda bulunarak kendisine meşruiyet kazanmaya derdinde olan Siyonist İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı. BM kürsüsünde boş salona konuşan katil Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "O bir tiran" ifadesini kullandı. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepkiler dinmek bilmiyor. Uluslararası arenada bebek katili Netanyahu’ya eleştiriler yükselirken Türk Musevi cemaatinden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajları geldi. Bu kapsamda Yahudi iş insanı Doğan Kasadolu, kendisini “Türk toplumunun bir üyesi ve Yahudi dinine mensup bir vatandaş” olarak tanımlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları da eleştirdi.

CUMHURBAŞKANININ YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduklarını aktaran Doğan Kasadolu, “Kendisinden son derece memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız insancıl bir davranış biçimi sergiliyor. Bu ülkede eşit vatandaşlar olarak yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hele ki Netanyahu tarafından ‘tiran’ şeklinde ifadeler kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Türkiye’nin barıştan yana olduğunu ve Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumunu desteklediğini dile getiren Kasadolu, “Biz her zaman barış taraftarıyız ve Hamas'ın yanında yer alıyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da defaatle açıklamıştır. Bir savaşın içerisinde olunması, Netanyahu’ya Türkiye’ye veya Cumhurbaşkanımıza hakaret etme hakkı vermez” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerinin yalnızca İsrail’deki seçim süreciyle açıklanamayacağını kaydeden Kasadolu, “Yok içeride seçim var da onun için böyle konuşuyor deniliyor. Bunun seçimle ilgisi yok. Geçen yıl seçim mi vardı? Yoktu. Buna rağmen yine aynı şekilde konuşuyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza duruşu ve dik duruşu nedeniyle sürekli hakaret ediyor” dedi.

ERDOĞAN’IN DİK DURUŞU NETANYAHU’YU RAHATSIZ EDİYOR

Kasadolu, Erdoğan’ın Filistin meselesindeki tutumunun İsrail yönetimini rahatsız ettiğini öne sürerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslüman âleminin meselelerine sahip çıkması, Filistinli çocukların yanında durması ve dik bir duruş sergilemesi onları rahatsız ediyor. Biz bu zamana kadar karşısında dik duran nadir ülkelerden biriyiz. Hatta tek ülkeyiz. Başka bir ülke varsa gösterin” diye konuştu. Türkiye’nin Filistin konusunda sergilediği tutuma da değinen Kasadolu, “Biz dik duruyoruz diye bazı çevreler yanımıza geliyor. Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerin Filistin konusunda attığı bazı adımların Türkiye’nin tutumuyla aynı değerlendirilmesi doğru değildir. Türkiye bu konuda farklı ve kararlı bir duruş ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Kasadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’a ilişkin daha önce kullandığı “Hamas bizim Kuvayı Milliyemizdir” sözünü hatırlatarak, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunun açık olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE’DE HERKES EŞİT VATANDAŞTIR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın skandal açıklamalarına da tepki gösteren Doğan Kasadolu, Türkiye’de farklı etnik ve dini grupların eşit vatandaşlar olarak yaşadığını belirterek, ülkede ayrımcılık varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Kasadolu, “Yahudiler, Ermeniler, Kürtler ve Türkler bu ülkede eşit vatandaşlar olarak yaşamışlardır. Şu anda Kürt vatandaşlarımız Türkiye’nin her türlü kurumunda, parlamentoda ve devlet kademelerinde görev almaktadır. Dolayısıyla olmayan bir ikilemi ortaya koyarak Türkiye’yi karıştırma ve kaosa sürükleme çabasına girişilmesini doğru bulmuyorum. Bunun, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etme girişimi olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye’de bir barış ortamının tesis edilmek istendiğini belirten Kasadolu, “Buradaki esas konu, Türkiye’yi bölme çabasıdır. Ayrımcılık varmış izlenimi oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa bugün Türkiye’de vatandaşlarımız eşit haklara sahiptir. Bu nedenle olmayan bir ayrım üzerinden Türkiye’yi bölmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.