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Dünya Kablo döşenmesine müdahale ederlerse kim engelleyecek? Şer üçgeninde Türkiye paniği
Dünya

Kablo döşenmesine müdahale ederlerse kim engelleyecek? Şer üçgeninde Türkiye paniği

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Kablo döşenmesine müdahale ederlerse kim engelleyecek? Şer üçgeninde Türkiye paniği

Yunanistan, GKRY ve İsrail'i bağlayacak 1,9 milyar avroluk Great Sea Interconnector projesi Türkiye'nin kararlı duruşuna takıldı. ‘Doğu Akdeniz’e döşenecek elektrik kablolarına Türkiye müdahale ederse bunu kim engelleyecek’ diye soran Rum siyasetçi Katsouridis, projenin hayata geçirilememesinin Rum kesimini ekonomik iflasa sürükleyebileceğini söyledi.

Avrupa Birliğinin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı hedefleyen 1,9 milyar avroluk Great Sea Interconnector (GSI) projesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu nedeniyle Rum kesiminde endişeye yol açtı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) izinsiz faaliyetlere müsaade edilmeyeceği yönündeki uyarısının ardından, Rum siyasetçi Nikos Katsouridis, GKRY'de yayın yapan ANT1 televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunacağını bildiren Milli Savunma Bakanlığı, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

 

"TÜRKİYE MÜDAHALE EDERSE BUNU KİM ENGELLEYECEK?"

Bakanlığın bu net tavrının ardından ANT1 televizyonundaki bir programa katılarak konuyu değerlendiren Rum siyasetçi Nikos Katsouridis, elektrik bağlantısının kablo üzerinden yapılması meselesinin kendilerini doğrudan etkilediğini söyledi. Yunanistan'ın kabloyu döşemeye hazır olduğunu ancak Türkiye'nin bunu engelleyeceği konusunda ısrar ettiğini anlatan Katsouridis, "Sorum şu: Türkiye müdahale ederse ve böyle bir müdahalede bulunursa, bunu kim engelleyecek? Sayın Angelos Syrigos'un bir yazısını gördüm, kim olduğunu herkes biliyor. Kablonun döşenmesini korumak için Fransız savaş gemilerinin değil, kendi savaş gemilerimizin bulunacağını söylüyor. Göreceğiz." dedi.

"AVRUPA NEREDE OLACAK, AMERİKA NEREDE OLACAK?"

Projenin güvenliği konusunda Batılı ülkelerin sessiz kalmasını eleştiren Katsouridis, şunları kaydetti: "Avrupa nerede olacak? Amerika nerede olacak? NATO nerede olacak? İsrail nerede olacak? Avrupa Birliği, GSI'ın gerekli bir stratejik politika olduğunu söylüyor. Kabul. Neden 'Bizim güçlerimiz var' demiyor? Örneğin Fransa ya da Almanya diyelim, bunu koruyabilecek güçleri var. Avrupa ülkelerinden oluşacak bir gruptan söz etmiyorum bile. Neden bu girişimi koruyacağını açıkça ortaya koymuyor? Neden bunu koruyacağını söylemiyor? Aynı şekilde, bundan çıkar sağlayacak olan İsrail neden böyle bir şeye izin vermeyeceğini söylemiyor? Oysa Suriye'de, örneğin, önleyici bir saldırı düzenledi."

 

"KIBRIS EKONOMİSİNİ İFLASA SÜRÜKLEMEYECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Projenin hayata geçirilmesi gerektiğini ancak jeopolitik, savunma ve askeri sonuçlarının yıkıcı olmamasının güvence altına alınmasının şart olduğunu belirten Katsouridis, "İşte bu nedenle, Cumhurbaşkanı da bana göre son derece doğru bir şekilde şunu söylüyor: NAVTEX yayımlandığı takdirde GKRY'den para akışı başlar. Çünkü NAVTEX'in yayımlanması, bunu hayata geçirmeye hazır olan güçlerin aynı zamanda projeyi koruma sorumluluğunu da üstlenmesi anlamına gelir. Ekonomik açıdan da bu projelerin gereğinin Kıbrıs ekonomisini iflasa sürüklemeyeceğinin güvence altına alınması gerekiyor. Benim görüşüm bu. Çünkü o zaman bizim için ne faydası olacak? Belki başkaları için olacak. Dolayısıyla proje yapılmalı, ancak bazı ön koşullar var." ifadelerini kullandı.

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