Yalan makinesinden bir algı operasyonu daha! Vatandaşın değil casusların Sözcü’sü

Sözcü Gazetesi, birinci sayfadan verdiği haberde; “Fon soruşturması sürerken MASAK’a yönelik ‘casusluk’ soruşturması başlatıldı. Biri eski başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. FETÖ bağlantılı kişilerin Cumhurbaşkanı ve yakınlarını sorguladığı öne sürüldü. Eski başkanlar Müsrel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli ifadeye çağrıldı” şeklinde konuyu çarpıtarak, üç eski başkanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini sorguladıkları için ifadeye çağrıldığı algısını oluşturdu.

“BÖYLESİ BİR ALGI OPERASYONU, GAZETECİLİK DEĞİL; AÇIKÇA CASUSLUK ŞEBEKESİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTIR”

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, Sözcü’nün yaptığının suç olduğuna dikkat çekerek atılan manşete tepki gösterdi. Nacar şunları söyledi; “Bilindiği gibi, 2012-2018 yılları arasında ülkemizin mali istihbarat ağının merkezi MASAK'a sızan FETÖ'cülerden hesap sormak çerçevesinde 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada, 3 eski başkan da ifadeye çağrıldı. İşte bugünkü Sözcü gazetesi, bu üç eski başkanın, yani Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin resimlerini birinci sayfasına koyarak, haberi ‘Erdoğan'ın Mal Varlığı'nı Araştıranlar Göz Altında’ başlığıyla verdi. Belirtmek isterim ki böylesi bir algı operasyonu, gazetecilik değil; açıkça casusluk şebekesinin üstünü örtmeye çalışmaktır. Bu da, suçtur!”