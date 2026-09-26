  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Bir bakan cuma günü istifa edecek' yalanını ortaya atmıştı: Ali Tarakcı gözaltına alındı FIFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza! Trump'ın Erdoğan sözleri dünya basınında! 'Erdoğan Sert Bir Adam, Onunla Başa Çıkamazsınız' Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: “Herhangi bir ülkeye karşı değil” CHP’den Mansur Yavaş’a açık kapı! 26 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 26 Eylül 2022: Yusuf El Kardâvi'nin vefatı (Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı) Azerbaycan, Avusturya, Fransa... Başörtüsü hedefte! Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 tutuklama ABD-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı: Katar’dan Hürmüz uyarısı
Gündem Yalan makinesinden bir algı operasyonu daha! Vatandaşın değil casusların Sözcü’sü
Gündem

Yalan makinesinden bir algı operasyonu daha! Vatandaşın değil casusların Sözcü’sü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yalan makinesinden bir algı operasyonu daha! Vatandaşın değil casusların Sözcü’sü

Sürekli bozguncu ve yabancı çıkar odaklarının sesi olarak yayın yapan ve yalan haberleri sebebiyle sürekli tekzip yiyen Sözcü Gazetesi, üç eski MASAK üst düzey yöneticisinin casusluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasını “Erdoğan'ın Mal Varlığı'nı Araştıranlar Göz Altında” diye vererek casusluk şebekesini örtbas etmeye çalıştı.

Sözcü Gazetesi, birinci sayfadan verdiği haberde; “Fon soruşturması sürerken MASAK’a yönelik ‘casusluk’ soruşturması başlatıldı. Biri eski başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. FETÖ bağlantılı kişilerin Cumhurbaşkanı ve yakınlarını sorguladığı öne sürüldü. Eski başkanlar Müsrel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli ifadeye çağrıldı” şeklinde konuyu çarpıtarak, üç eski başkanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini sorguladıkları için ifadeye çağrıldığı algısını oluşturdu.

“BÖYLESİ BİR ALGI OPERASYONU, GAZETECİLİK DEĞİL; AÇIKÇA CASUSLUK ŞEBEKESİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTIR”

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, Sözcü’nün yaptığının suç olduğuna dikkat çekerek atılan manşete tepki gösterdi. Nacar şunları söyledi; “Bilindiği gibi, 2012-2018 yılları arasında ülkemizin mali istihbarat ağının merkezi MASAK'a sızan FETÖ'cülerden hesap sormak çerçevesinde 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada, 3 eski başkan da ifadeye çağrıldı. İşte bugünkü Sözcü gazetesi, bu üç eski başkanın, yani Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin resimlerini birinci sayfasına koyarak, haberi ‘Erdoğan'ın Mal Varlığı'nı Araştıranlar Göz Altında’ başlığıyla verdi. Belirtmek isterim ki böylesi bir algı operasyonu, gazetecilik değil; açıkça casusluk şebekesinin üstünü örtmeye çalışmaktır. Bu da, suçtur!”

MASAK’tan fon soruşturmasında yeni gelişme: Bilgiler Başsavcılığa gönderildi
MASAK’tan fon soruşturmasında yeni gelişme: Bilgiler Başsavcılığa gönderildi

Gündem

MASAK’tan fon soruşturmasında yeni gelişme: Bilgiler Başsavcılığa gönderildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23