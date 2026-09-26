Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Metal Çaydanlık (Demlik: 1,5 L / Suluk: 2 L) 1.199 TL, Hascevher Saphira Derin Tencere 20 cm 699 TL Hascevher Saphira Basık Tencere 24 cm 799 TL Hascevher Cezve No: 3 310 ml 229 TL Cam Salata Kasesi 24,5 cm 99,50 TL Cam Kase 13 cm 39,50 TL Cam Tabak 21 cm 54,50 TL Çift Cidarlı Çiçekli French Press 430 ml 499 TL Çift Tarafli Cam Demlik 350 ml 189 TL Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 300 ml 149 TL Borosilikat Kare Bardak 3'lü 370 ml 169 TL TantiToni Tutmalı Termos Bardak 900 ml 499 TL Manuel Doğrayıcı 400 ml 299 TL LAV Helen Renkli Karaf Seti (1200 cc Karaf + 240 cc Bardak) 169 TL Kristal Çerezlik Adet 49,50 TL Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL Bambu Servis Gereçleri 4'lü 69,50 TL Renkli Metal Süzgeç 20 cm 99,50 TL Kristal Dikdörtgen Tepsi 169 TL Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 22 cm 139 TL Metal İnci Sunumluk 2'li 99,50 TL Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL Kapaklı Mikser Kabı 3 L 139 TL Çok Amaçlı Makas 99,50 TL Büyük Muffin Kalıbı 229 TL Oval Fırın Kabı 119 TL Yuvarlak Saklama Kabı 3'lü (1 L + 1,8 L + 2,6 L) 199 TL Yumurta Saklama Kutusu 15'li 49,50 TL Saklama Kabı Seti 4x700 ml 199 TL Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 4,3 L 299 TL 4 Bölmeli Erzak Kabı 119 TL 8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL