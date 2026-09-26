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Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

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Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

A101’in 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünleri belli oldu. Gıdadan temizliğe birçok üründe indirim uygulanırken 1 Ekim Perşembe günü de yeni ürünler satışa çıkacak.

#1
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

A101 yeni haftanın aktüel kataloğunu yayımladı. 26 Eylül-2 Ekim arasında tost peyniri, süzme peynir, döner, piliç kasap köfte, çay, un, şeker, kırmızı mercimek ve biber salçası gibi temel ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

#2
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG 339 TL Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 235 TL Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 239 TL Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 135 TL Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g 185 TL Lezita Piliç Döner 200 g 84,50 TL Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 KG 155 TL Doğuş Rize Çayı 1 KG 269 TL Cola Turka Gazlı İçecek 2,5 L 60 TL Sarıyer Kola Gazlı İçecek 2,5 L 60 TL Çamlıca Sade Gazoz Gazlı İçecek 1,5 L 45 TL Sinangil / Söke Buğday Unu 2 KG 72 TL Nimet Kurabiye (Tuzlu / Tatlı) 500 g 85 TL

#3
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Kahve Dünyası Gofrik Antep Fıstıklı Gofret 33 g 29,50 TL Kahve Dünyası Tambol Şeker İlavesiz Çikolata 77 g Adet 69,50 TL Kahve Dünyası Tambol Bitter Çikolata 77 g / 100 g Adet 75 TL Ülker Çokonat Fındıklı Çikolata 111 g 79,50 TL Ülker Laviva Bisküvili Çikolata 100 g 79,50 TL McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 g Adet 69,50 TL McVitie's Saklıköy Çikolatalı Kremalı Bisküvi 4x100 g Adet 69,50 TL Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak / Nar Toz Şeker 5 KG Adet 229 TL Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 KG 114,50 TL Yöremce İri Dermason Fasulye 1 KG 75 TL Ovadan Basmati Pirinç 1 KG 85 TL Yöremce Pilavlık Bulgur 1 KG Adet 30 TL Yöremce Köftelik Bulgur 1 KG Adet 30 TL Indomie Noodle 5x75 g / 5x70 g (Körili / Tavuklu) Adet 72,50 TL Öncü Biber Salçası (Tatlı / Acı) 900 g Adet 159,50 TL Öncü Pul Biber 500 g 135 TL Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 349 TL

#4
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Omo Toz Deterjan 5,5 KG (Beyazlar / Renkliler) Adet 449 TL Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1000 ml (Beyaz / Pembe) Adet 219,50 TL Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml (Amber / Lilyum / Orkide) Adet 219 TL Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Lotus / Limon / Lavanta) Adet 59,50 TL Sleepy Natural Islak Havlu 3x60 95 TL Mistral Perforeli Dev Kağıt Havlu 115 TL Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 209 TL Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 L 64,50 TL Miss Arap Sabunu 1 L 64,50 TL Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml (Limon / Amonyak / Sakura) Adet 103,50 TL Sea Color Saç Boyası Adet 122,50 TL Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 149 TL Palmolive Duş Jeli 500 ml Adet 79 TL Arko / Derby / Gillette Tıraş Bakım Ürünleri @ İndirim Okey ve Durex Ürünleri 0 İndirim Omo Toz Deterjan 5,5 KG (Beyazlar / Renkliler) Adet 449 TL Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1000 ml (Beyaz / Pembe) Adet 219,50 TL Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml (Amber / Lilyum / Orkide) Adet 219 TL Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Lotus / Limon / Lavanta) Adet 59,50 TL Sleepy Natural Islak Havlu 3x60 95 TL Mistral Perforeli Dev Kağıt Havlu 115 TL Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 209 TL Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 L 64,50 TL Miss Arap Sabunu 1 L 64,50 TL Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml (Limon / Amonyak / Sakura) Adet 103,50 TL Sea Color Saç Boyası Adet 122,50 TL Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 149 TL Palmolive Duş Jeli 500 ml Adet 79 TL

#5
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 229 TL Ekici Top Peynirim 149 TL Ahir Şerit Peynir 250 g 99 TL Bolmix Çilek Reçeli 1800 g 185 TL Yer Fıstığı Ezmesi 340 g 109 TL Ganik Süt Reçeli 270 g 69,50 TL

#6
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

ONVO 65VQ90F3UA 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV 26.999 TL NORDMENDE 65' Q65NM1105 4K Whale QLED TV 24.499 TL iFFALCON 55' U65A UHD Smart Google TV (2026 Model) 19.999 TL HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL Philips EP3349/70 Espresso Makinesi 15.999 TL

#7
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

ONVO Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL English Home Cam Kettle 1,8 L 999 TL Sinbo SSM-2598 Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL Pierre Cardin Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 1.399 TL Kiwi KFD-5151 Gıda Kurutucu 1.599 TL Kiwi KPM-7412 Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.199 TL Pierre Cardin IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL

#8
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Triathlon T-260 Pilates Seti 199 TL Triathlon T-104 Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL Triathlon T-120 Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL Triathlon T-273 TPE Pilates Direnç Bandı Seti 3'lü 129 TL Triathlon T-268 TPE Pilates Direnç Bandı Seti 3'lü 179 TL Triathlon T-176 Dambıl Seti 1 Kg 299 TL Triathlon T-179 Elastik Direnç Bandı 90 cm 179 TL Triathlon T-252 TPE Direnç Bandı 149 TL Triathlon T-250 Pilates Egzersiz Çubuğu 279 TL Triathlon T-106 Egzersiz Tekerleği 269 TL Triathlon T-119 Yoga Silindiri 299 TL Triathlon T-125 Pilates Çemberi 37,5 cm 299 TL Triathlon T-275/T-276 Spor Eldiveni 199 TL Triathlon T-150 Sayaçlı Atlama İpi 129 TL Triathlon T-255 Askı Antrenman Seti 749 TL Triathlon T-240 9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL Triathlon T-259 Kas ve Masaj Rulosu 199 TL Triathlon T-274 El & Ayak Bilek Ağırlığı 2x0,5 kg 279 TL Triathlon T-109 Masa Tenisi Raket Seti (2 Raket + 3 Top) 199 TL Triathlon T-107 Dart Seti 379 TL Triathlon T-202 Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL Triathlon T-105 Atlama İpi 149 TL Triathlon T-244 Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL Triathlon T-235 Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL Triathlon T-242 Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL Triathlon T-201 Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL

#9
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Metal Çaydanlık (Demlik: 1,5 L / Suluk: 2 L) 1.199 TL, Hascevher Saphira Derin Tencere 20 cm 699 TL Hascevher Saphira Basık Tencere 24 cm 799 TL Hascevher Cezve No: 3 310 ml 229 TL Cam Salata Kasesi 24,5 cm 99,50 TL Cam Kase 13 cm 39,50 TL Cam Tabak 21 cm 54,50 TL Çift Cidarlı Çiçekli French Press 430 ml 499 TL Çift Tarafli Cam Demlik 350 ml 189 TL Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 300 ml 149 TL Borosilikat Kare Bardak 3'lü 370 ml 169 TL TantiToni Tutmalı Termos Bardak 900 ml 499 TL Manuel Doğrayıcı 400 ml 299 TL LAV Helen Renkli Karaf Seti (1200 cc Karaf + 240 cc Bardak) 169 TL Kristal Çerezlik Adet 49,50 TL Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL Bambu Servis Gereçleri 4'lü 69,50 TL Renkli Metal Süzgeç 20 cm 99,50 TL Kristal Dikdörtgen Tepsi 169 TL Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 22 cm 139 TL Metal İnci Sunumluk 2'li 99,50 TL Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL Kapaklı Mikser Kabı 3 L 139 TL Çok Amaçlı Makas 99,50 TL Büyük Muffin Kalıbı 229 TL Oval Fırın Kabı 119 TL Yuvarlak Saklama Kabı 3'lü (1 L + 1,8 L + 2,6 L) 199 TL Yumurta Saklama Kutusu 15'li 49,50 TL Saklama Kabı Seti 4x700 ml 199 TL Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 4,3 L 299 TL 4 Bölmeli Erzak Kabı 119 TL 8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL

#10
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Zorluteks Karakter Lisanslı Çarşaf Seti 160x230 cm 549 TL Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 50x70 cm 229 TL Karakter Lisanslı Kırlent 40x40 cm 199 TL Alüminyum Saat 30 cm 499 TL Kadın El Çantası 149 TL ADEL Fonksiyonel Makas + Maket Bıçağı 139 TL Penguen Çöp Kovası 139 TL Penguen Klozet Fırçası 139 TL Çok Amaçlı Organizer 19,50 TL Kapaklı Düzenleyici Sepet 12 L 229 TL Kare Saplı Bölmeli Sepet 54,50 TL Organizer Sepet 35x15x9 cm 34,50 TL Küp Çerçeve 49,50 TL Büyük Basamaklı Tabure 299 TL 5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL Sıvı Sabunluk 425 cc 84,50 TL Çift Çekmeceli Organizer 149 TL Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 149 TL Plastik Askı Seti 2'li 64,50 TL

#11
Foto - Şekerden peynire, çaydan salçaya! A101’de kaçırılmayacak fırsatlar

Pelüş Masa Kalemliği 139 TL Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL Mekanizmalı Defter 14x21 cm 129 TL Pati Silgi + Kalemtıraş 39,50 TL Basmalı Silgi 29,50 TL Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL Weigo Oyuncak Sihirli Çizim Seti 659 TL Oyuncak Neon Yarış Arabaları 259 TL Weigo Oyuncak Yapboz Çiçek 179 TL Weigo Oyuncak Pofidik Pelüş 379 TL Oyuncak Sök-Tak Askeri Araçlar 2'li 289 TL MGS Oyuncak Polis/İtfaiye Helikopteri 329 TL Oyuncak Market Yazarkasa 28 Parça 299 TL Weigo Oyuncak Çekici Kamyonlar 235 TL Oyuncak Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL MGS Oyuncak Dondurma ve Hamburger Oyun Hamuru Sepeti 250 g 219 TL Weigo Oyuncak Mini Çiftlik Araçları 8'li 289 TL Weigo Oyuncak Işıklı Pop It 249 TL Mega Boy Sticker Kitabım Deniz Kızları 159 TL Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL Fun 64 Cubes Eğlenceli Küpler Kutu Oyunu 219 TL Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL Kit ve Kubo Hikaye Kitabı Seti 6'lı 199 TL Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL

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