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Gündem Başkan Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan tarihine ve geleceğine sahip çıkar
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Başkan Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan tarihine ve geleceğine sahip çıkar

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Başkan Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan tarihine ve geleceğine sahip çıkar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkçenin milletin hafızası ve medeniyet birikimi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak hepimizin görevidir. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türkçenin, millet için yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirten Erdoğan, dilin aynı zamanda tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve ortak hafızanın taşıyıcısı olduğuna dikkati çekti.

Türkçenin binlerce yıllık köklü geçmişten süzülüp gelen bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi;

Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Ana dilimiz Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur.

26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır.

“DİLİNE SAHİP ÇIKAN MİLLET, TARİHİNE VE GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKAR”

Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır. Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar.

Bu düşüncelerle, Türk Dil Bayramı’nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.

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