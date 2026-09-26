Alçak Miçotakis’ten caniye kucak! Tepkiler peş peşe geldi

Gazze'de binlerce masum çocuğu ve kadını katleden Siyonist çetenin başı, eli kanlı terörist Binyamin Netanyahu, New York’taki BM Genel Kurulu’nda tüm dünyanın nefretiyle karşılaştı. Birçok ülke heyetinin protesto ederek salonu boşalttığı anlarda, Yunanistan Başbakanı alçak Kiryakos Miçotakis skandal bir alçaklığa imza atarak katil Netanyahu’nun yanına koştu. Cani Netanyahu ile sıcak bir görüşme gerçekleştirip sarılan alçak Miçotakis’in utanç görüntüleri Yunanistan’da büyük bir öfke patlamasına yol açtı. Atina muhalefeti ve basını, Türkiye uluslararası alanda güçlü ittifaklar kurarken Miçotakis’in izole edilmiş bir savaş suçlusunun piyonluğuna soyunmasını "Yunanistan tarihi için en büyük utanç" olarak nitelendirdi. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak soykırımcı katile kalkan olan Yunan başbakanın bu aciz tavrı, kendi ülkesinde bile ağır bir bozgun ve kepazelik olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan Başbakanı alçak Miçotakis’in soykırımcı Netanyahu’yla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı görüşmeye ve birlikte verdiği samimi pozlara, Yunanistan’dan sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. “Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz” yorumları yapıldı.

New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bitti ancak yansımaları hâlâ devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile soykırımcı Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmeye Yunan kamuoyundan gelen tepkiler ise giderek artıyor. Militaire haber sitesi görüşmeyi mercek altına aldı.

“Netanyahu’nun konuşmasından önce salonun boşalması Miçotakis’i etkilememiş gözüküyordu. Koşa koşa yanına görüşmeye gitti, sonra da görüşmesini tüm dünyaya duyurdu” yorumu yaptı. Yunan başbakanın başka kayda değer bir görüşmesi olmadığını belirten haber sitesi, “Başbakan artık uluslararası hukuktan bahsetmeyi bıraksın” eleştirisinde bulundu.

Avgi gazetesi, herkesin Netanyahu’ya sırtını döndüğü bir dönemde Miçotakis’in onunla görüştüğünü ve kameralar önünde kucaklaştıklarını yazdı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİLER

Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunan muhalefet partilerinden de sert tepkiler var: Yunanistan eski Başbakanı Çipras'ın partisi ELAS'tan sert bir açıklama geldi... "Türkiye ittifaklar kurarken Miçotakis uluslararası alanda izole edilmiş Netanyahu'yu kucaklıyor" sözlerine yer verildi.

Yeni Sol Partisi, görüşmeyi “utanç verici” olarak nitelendirildi. “Miçotakis, bir savaş suçlusuyla samimiyet kurarken kendisini ne kadar gururlu hissedebilir?” diye sordu. “Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz” dendi.

SYRIZA, "Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda devlet heyeti ederek Genel Kurul salonunu terk ederken, Yunanistan Başbakanı onunla sıcak bir görüşme gerçekleştirdi; barış ve uluslararası hukuktan yana net bir tavır sergilemek yerine, sarılmayı ve sadık müttefiki rolünü tercih etti" açıklamasını yaptı.

Eski Maliye Bakanı Varufakis ise “Miçotakis'in New York'taki utanç görüntüleri bize yakışmıyor” açıklamasını yaptı.