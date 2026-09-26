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Spor Galatasaray’da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti
Spor

Galatasaray’da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

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Galatasaray’da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un planlamasında yer almayan Ismail Jakobs ile yollar ayrılacak. 27 yaşındaki Senegalli sol bek Jakobs ile yeni kontrat yapılmayacak.

Galatasaray’da ayrılık için ilk önemli karar çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan ara transfer dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Bu doğrultuda takımda kalacak ve ayrılacak isimler konusunda çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray’da gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Ismail Jakobs ile yola devam edilmeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Senegalli futbolcuyla yeni anlaşma yapmayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon için oluşturduğu kadro planlamasında Jakobs’a yer vermediği belirtiliyor. Böylece sezon sonunda sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte 27 yaşındaki sol bekin Galatasaray macerası sona erecek.

 

 

OKAN BURUK ÇİZİK ATTI

Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezonda kadroda görmek istediği oyuncularla ilgili değerlendirmeleri yönetimle yaptığı görüşmelerde ele alındı. Bu görüşmelerin ardından Jakobs konusunda yol haritası belirlendi. Senegalli futbolcu gelecek sezon takımın planlarında yer almıyor.

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