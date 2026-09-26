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Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

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Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla vatandaşlar, kış aylarının vazgeçilmezi olan ürüne yoğun talep göstermeye başladı.

#1
Foto - Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Eskişehir'de sonbahar mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte el yapımı doğal yün yorgan talepleri arttı.

#2
Foto - Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Eylül ayının sonlarına yaklaşmasıyla Eskişehir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

#3
Foto - Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Özellikle gündüz ve gece saatlerinde hava soğurken, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyip sıcak tuttuğu bilinen yün yorgana talep gösteriliyor.

#4
Foto - Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Eskişehir'de ele emeğiyle yün yorgan yapan Gökhan Lofçalı, sağlığını düşünen vatandaşların elyaf yerine yün malzemeyi tercih ettiklerini söyledi.

#5
Foto - Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Tek kişilik yün yorganın bin 900 TL, çift kişiliğin ise 2 bin 600 TL olduğundan bahseden Lofçalı, "Bu yorganların hepsini el işçiliği ile yapıyoruz. Bir yorganın yapımı yaklaşık 3-4 saat sürüyor.

#6
Foto - Havalar soğudu, vatandaşlar oraya koştu: 2 bin 600 liradan kapış kapış gitmeye başladı

Sağlığını düşünen bir insanın yün yorgan altında yatması lazım. Sağlığını düşünmeyen insan varsa gidip hazır yorganın altında yatabilir. Çünkü hazır yorganın içerisinde elyaf, silikon var. Bunlar bizim geri dönüşüme attığımız plastikten oluşuyor. Yün yorgan ise tamamen doğaldır" dedi.

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