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Aktüel Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu
Aktüel

Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:00:08 -
Kayseri'de sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç boğuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sulama kanalına giren Afganistan uyruklu genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ağcalı Mahallesi'nde koyun otlatan 26 yaşındaki Abdullah Suhbatullah, serinlemek için girdiği Elbaşı sulama kanalında bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri, Afganistan uyruklu gencin cansız bedenine ulaştı.

Gencin cenazesi, Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Pınarbaşı ilçesi Paşalı Barajı gölüne serinlemek için giren ve bir süre sonra gözden kaybolan M.Y. (15), ekipler tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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