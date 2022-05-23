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Yerel Kayseri’de ruhsatsız silah imal eden kişilere yönelik dev operasyon!
Yerel

Kayseri’de ruhsatsız silah imal eden kişilere yönelik dev operasyon!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın, bir ikamette ruhsatsız silah imal edildiğine yönelik aldığı bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirirken, dört kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:01:00 -
Kayseri’de ruhsatsız silah imal eden kişilere yönelik dev operasyon!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın, bir ikamette ruhsatsız silah imal edildiğine yönelik aldığı bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirirken, dört kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesinde ikamet eden B.D. isimli şahsın ruhsatsız silah imal ettiği bilgileri elde edilmesi üzerine şahsın ikametinde 20.05.2022 günü icra edilen arama neticesinde; 2 adet 9 mm. ve 1 adet 7.65 mm. çapında kurusıkıdan çevrilme ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet kurusıkı tabanca üst kapak takımı, 36 adet kurusıkı tabanca gövdesi namluları açılmış halde, 27 adet av tüfeği fişeği, 4 adet açılmış halde namlu, 37 adet 7.65 mm. çapında fişek, 25 adet 9 mm. çapında fişek, 25 adet şarjör, 13 adet kabza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet alüminyum folyo ele geçirilmiş olup, şüpheli B.D. ile birlikte evde bulunan 4 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.” (İLKHA)

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